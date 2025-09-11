Política
11 sep 2025 , 13:57

La Corte Constitucional decidirá otra vez sobre el registro de violadores

En 2019 hubo ya una propuesta formal en la Asamblea Nacional para crear un registro de violadores. La ley no entró en vigencia por un veto del expresidente Lenín Moreno.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una de las preguntas que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha enviado a la Corte Constitucional (CC), como parte de una consulta próxima, propone la creación de un registro confidencial de violadores sentenciados. En dos ocasiones anteriores la Corte ha rechazado este tema, porque lo considera inconstitucional.

Los listados o registros de delincuentes sexuales no son una novedad. En el mundo hay decenas de países que los tienen: Canadá, Estados Unidos, Australia, India, Irlanda, entre otros.

Lea también: Daniel Noboa señala a la Corte Constitucional en la marcha de Guayaquil: "Quieren estar del lado de los criminales"

El tema tampoco es nuevo para Ecuador. En 2019 hubo ya una propuesta formal en la Asamblea Nacional para crear un registro de violadores. El proyecto de ley pasó el primer y segundo debate, y arrasó en la votación, pero la ley nunca entró en vigencia por un veto del expresidente Lenín Moreno, según explicó Lourdes Cuesta, quien fue asambleísta por CREO.

"Ese veto fue aceptado por la Corte Constitucional por supuesta discriminación”, mencionó la exlegisladora a Ecuavisa.

Cuesta fue la asambleísta que, en ese entonces, propuso e impulsó la ley. En su propuesta, todos quienes hubieran sido condenados y sentenciados por violación debían constar en un listado manejado por el Ministerio del Interior. Así que, cuando alguien quisiera trabajar con niños, necesitaría presentar un certificado de no estar en esa lista. “Podían trabajar en lo que sea, pero no con niños”, enfatizó.

Por otro lado, los colectivos de derechos humanos son cuidadosos con este tema, pero no se oponen radicalmente. Fernando Bastias, activista de derechos humanos sostiene que "ninguna organización de derechos humanos se va a negar a proteger a niños, niñas y adolescentes".

Pero sienten que al tema le falta debate y que se podría hablar de otras opciones como mejorar el sistema de denuncias, por ejemplo.

Revise además: Noboa envía nuevas preguntas a la Corte Constitucional para una consulta popular y referéndum

Resaltan que lo del registro ya ha pasado por la Corte, ya se ha negado y que insistir podría tener una finalidad política.

El registro que se propuso antes y el que se propone ahora sería confidencial. Solo tendrían acceso a él las autoridades y la persona registrada. En otros países, como Estados Unidos, el registro es público y cualquiera puede acceder a él. El tema ahora se encuentra nuevamente en manos de la CC.

Temas
Abuso sexual
violación
Corte Constitucional
Lenín Moreno
Daniel Noboa
Lourdes Cuesta
Fernando Bastias
Noticias
Recomendadas