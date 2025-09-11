Daniel Noboa llama a defender la democracia sin posturas ni extremismos

El presidente Daniel Noboa pidió a la ciudadanía defender la democracia sin posturas ni extremismos, a la par de "levantar la voz" para decidir en las urnas la dirección del país.

Durante la marcha que lideró en Guayaquil, el 11 de septiembre, el Mandatario ratificó que se trataba de una convocatoria pacífica, ciudadana, pero firme “contra los de siempre”.

No mencionó directamente a la Corte Constitucional, pero se refirió a las preguntas que envió para que formen parte de la consulta popular. Pidió dejar decidir a la gente y "que existan preguntas importantes, cuestionamientos sobre los que la ciudadanía pueda pronunciarse"

