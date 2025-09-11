Política
11 sep 2025 , 10:16

Daniel Noboa llama a defender la democracia sin posturas ni extremismos

Durante la marcha que lideró en Guayaquil, el 11 de septiembre, el Mandatario ratificó que se trataba de una convocatoria pacífica, ciudadana, pero firme “contra los de siempre”.

   
    El presidente Daniel Noboa, durante su discurso en la marcha convocada el 11 de septiembre de 2025.( API )




Coralía Pérez
El presidente Daniel Noboa pidió a la ciudadanía defender la democracia sin posturas ni extremismos, a la par de "levantar la voz" para decidir en las urnas la dirección del país.

No mencionó directamente a la Corte Constitucional, pero se refirió a las preguntas que envió para que formen parte de la consulta popular. Pidió dejar decidir a la gente y "que existan preguntas importantes, cuestionamientos sobre los que la ciudadanía pueda pronunciarse"

Revise: La marcha de Noboa en Guayaquil coincidirá con protestas sociales en 13 ciudades

Quote

"Tenemos que levantar nuestra voz (...) exigir que podamos decidir en las urnas la dirección de este país"

Reiteró que mientras su Gobierno trabaja todos los días para mejorar, "ellos" (la vieja política) lo hacen para mantener las cosas iguales. "Quieren estar del lado de los narcotraficantes, quieren estar del lado de los criminales", agregó.

"Mi querida Guayaquil", el breve mensaje de Noboa

El discurso de Noboa fue breve, de poco más de dos minutos, pero le bastó para dirigirse a los miles de guayaquileños que se sumaron a su convocatoria.

Quote

"Mi querida Guayaquil, siempre la ha luchado, siempre ha sido rebelde y siempre ha sido victoriosa ante las mafias y la opresión", destacó Noboa.

Le sugerimos: Daniel Noboa: "Es una marcha ciudadana, firme contra los de siempre"

La marcha por la paz de Noboa reunió a miles de personas a lo largo de cuatro cuadras sobre la avenida Eloy Alfaro, desde Olmedo hasta Cuenca, en pleno centro de Guayaquil. La concentración también se dispersó por dos cuadras adicionales en la calle Cuenca, entre Eloy Alfaro y Chimborazo, donde además se observó una fila de vehículos.

