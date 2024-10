1) Pamela Aguirre Castro. Doctora en Derecho, Ph.D. por la Universidad Andina Simón Bolívar -Ecuador; LL.M in Human Rights and Humanitarian Law por American University, Washington College of Law; Máster en Argumentación Jurídica, por la Universidad de Alicante. Fue Procuradora Judicial del SRI, asesora de la Corte Constitucional del Ecuador.

2) Gastón Ríos Morante. Abogado. Magíster en Administración de Empresas.

3) Claudia Salgado Levy. Ph.D. en Derecho Internacional, enfocado en Derecho Internacional de las Inversiones, de la Universidad de Ginebra y el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales. Especialista superior y Máster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Directora Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, Quito-Ecuador entre 2018 y 2023.

