Consulta popular y referéndum: El correísmo dice que lucharon contra inseguridad votando No

El correísmo no termina de levantar cabeza, semana tras semana entra en gimnasias dialécticas para tratar de explicar lo inexplicable y justificarse ante su militancia del país.

Y cuando han terminado de construir un relato, una nueva situación los devuelve a cero. Hoy han declarado la oposición al gobierno que apoyaron durante cuatro meses, con él hicieron un acuerdo legislativo, en el que reclaman incumplimientos.

¿Qué les incumplieron? No lo han dicho y se dan las vueltas para justificar la ruptura. Son oposición porque el Gobierno capturó a Jorge Glas irrumpiendo en la embajada mexicana, eso los llevó a pasar de la oposición a las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional a rechazar toda la consulta.

Con el lema '11 veces No', ahora enfrentan el desafío de adaptarse al pronunciamiento ciudadano. Sin embargo, la Revolución Ciudadana (RC) parece no comprender completamente la magnitud de este revés, ni la profunda carga simbólica detrás de la imagen de Luisa González con la papeleta en la que marcó 'No' en todas las preguntas.

Los miedos de los líderes de la RC son el único ideario y eso ha generado más de un descontento en la organización que en los últimos tiempos se ha ido en banda a la hora de los apoyos, les pasó con Ronny Aleaga y ahora apuestan todo a Jorge Glas.

Pólit es un golpe más, ahora los correístas dicen que no lo conocían, pero fue contralor de todo el periodo que estuvieron en el poder y ha sido declarado culpable en Estados Unidos de lavar activos, activos producto de sobornos, sobornos que se pagaron para desvanecer o no sancionar con glosas a contratistas del Estado. Y esos contratistas obtuvieron contratos durante el gobierno de Rafael Correa.

Decir que nada los liga no alcanza. El correísmo se ha quedado sin el lawfare, verdadero biombo tras el cual se guareció, ante las revelaciones en la corte de Miami. No se sabe cómo incidirá esto en el electorado, pero ante la confirmación de delitos, hay que sumar errores, exabruptos, división en esa organización.