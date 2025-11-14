Consulta popular y referéndum 2025: 597 ecuatorianos ejercen el voto en casa

El proceso de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-tres-empresas-pronostico-electoral-PF10370096 target=_blank>consulta popular y referéndum 2025</a> avanza este 14 de noviembre con el voto en casa. Son <b>597 ecuatorianos</b>, registrados previamente, quienes sufragan desde sus domicilios. El Consejo<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-mas-reos-habilitados-votar-ecuador-2025-DE10416995 target=_blank></a> <b></b>