14 nov 2025 , 07:23

Consulta popular y referéndum 2025: 597 ecuatorianos ejercen el voto en casa

Los votos de esta jornada y la de privados de libertad, que se realizó el 13 de noviembre, se escrutarán públicamente el domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:00.

   
    Imagen de archivo del proceso de voto en casa.( CNE )
Coralía Pérez
El proceso de consulta popular y referéndum 2025 avanza este 14 de noviembre con el voto en casa. Son 597 ecuatorianos, registrados previamente, quienes sufragan desde sus domicilios.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que acceden a este beneficio personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75%. Para ello se destinaron 174 juntas móviles, que cuentan con el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los votos de esta jornada y la de privados de libertad, que se realizó el 13 de noviembre, se escrutarán públicamente en las Juntas Provinciales Electorales el domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:00.

La ceremonia de inauguración del voto en casa se realizó en las instalaciones del CNE, en Quito.

Además de las autoridades del organismo, participaron en el evento autoridades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, delegados de los diferentes movimientos políticos y observadores de organismos internacionales.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, destacó la labor de policías y militares en la custodia del material electoral, la confidencialidad del sufragio y la seguridad del traslado.

Resaltó que un total de 174 Juntas Receptoras del Voto Móvil se desplegarán en todas las provincias del país durante esta jornada.

Byron Venegas, de 69 años, fue el primer ciudadano en acceder al voto en casa. No puede desplazarse fácilmente en su silla de ruedas, por lo que optó, por tercera ocasión, en inscribirse para que la junta receptora llegara hasta su vivienda.

Según lo previsto, la junta móvil se instaló en el domicilio y en menos de tres minutos, Venegas ejerció su derecho al voto.

