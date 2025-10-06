Consulta popular: del 6 al 12 de octubre los medios de comunicación pueden registrarse para ser proveedores de Promoción Electoral

Posteriormente, el Pleno del CNE calificará como proveedores a los medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Promoción Electoral .

El Consejo Nacional Electoral (CNE) explicó que los medios interesados pueden realizar el proceso en la página web: www.cne.gob.ec, descargarse el formulario de registro, completarlo y adjuntar los requisitos de inscripción en formato digital.

Desde el 6 hasta el 12 de octubre, los medios de comunicación escritos, radio, televisión, medios digitales y empresas de vallas publicitarias pueden registrarse como proveedores de Promoción Electoral para el Referéndum y Consulta Popular 2025 .

El proceso de consulta popular y referendum será el 16 de noviembre de 2025 y contará con un presupuesto de USD 59 783 375.

Además, las autoridades electorales aprobaron el cálculo del Límite del Gasto Electoral, que es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas y sociales realicen actividades de promoción. Este no implica la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

Lea también: El CNE une el proceso electoral de la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente con el referéndum

El monto autorizado para cada opción (Sí o NO) será de USD 2’787.744,80.