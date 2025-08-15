Mediante la consulta popular, Daniel Noboa plantea que Ecuador tenga 75 asambleístas

El Gobierno de Daniel Noboa tiene una razón para proponer que se reduzca el número de asambleístas y es económica: consideran que cuestan mucho.

Por ello, plantea la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección?

En el anexo que acompaña a la pregunta se especifica la modificación que se pretender realizar al artículo 118 de la Constitución, que bajaría los 151 asambleístas actuales a 75, si la propuesta es aprobada.

La propuesta del Ejecutivo busca reducir de 15 a 10 el número de asambleístas nacionales. Actualmente se eligen dos asambleístas por cada provincia y uno más por cada 200 mil habitantes.

El Ejecutivo aspira a que sea electo solo un asambleísta por cada provincia y uno más por cada 400 mil habitantes.

Se mantiene la posibilidad de que por ley se determine la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y circunscripciones del exterior.

El Gobierno, en su argumentación, señala que el modelo es similar al vigente, que asegura la representación de todas las provincias y que solo se plantea una redistribución de escaños.

Además destacan que el planteamiento no interrumpe el derecho de participación de la ciudadanía ni de ser propuesto para un cargo de elección popular.