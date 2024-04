Por ejemplo -según los constitucionalistas- el del exvicepresidente Jorge Glas Espinel , en 2022, a quien le concedieron un habeas corpus para salir de la cárcel de Cotopaxi por orden del juez Diego Moscoso de Manglaralto , provincia de Santa Elena . En ese tiempo, las críticas se generaron porque el juez no era competente para otorgar ese habeas corpus e igual lo hizo pese a los fuertes cuestionamientos .

C. PREGUNTA 2: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?

La idea es que las garantías sean tratadas, en primera instancia, por el juez constitucional especializado del lugar en donde se originó el acto u omisión y donde se producen sus efectos. Equivale a que se requerirían jueces en los 221 cantones del Ecuador.

Para abogados constitucionalistas, la propuesta es positiva pero se debe tomar en cuenta otros aspectos. Gustavo Chiriboga, catedrático de la Universidad SEK y Uniandes, manifestó que de ganar el SÍ en esa pregunta, se debe contar con los recursos económicos necesarios para implementar las nuevas unidades y su infraestructura.

Eso implica que, en cada cantón del país, se deberían implementar judicaturas especializadas en materia constitucional. En ese sentido se necesitaría tener más jueces, personal administrativo y recursos logísticos (Internet, inmobiliario, computadoras). "Si no hay dinero, me parece que es una propuesta que no va a tener un buen término" y más con la crisis económica que afronta el país en la actualidad.

Por eso -acota el experto- en la Carta Magna se entiende que todos los jueces conocen temas constitucionales y deben estar en la capacidad de entender los alcances de los derechos protegidos. "No es algo nuevo, aquello se conoce como el control difuso de constitucionalidad y lo tienen en otras naciones en donde todos los jueces están en la capacidad de garantizar los derechos previstos".

