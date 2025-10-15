Política
La Conaie dice que organizará un convoy humanitario para Imbabura

El movimiento indígena dijo que el convoy del Gobierno fue una avanzada militar en las comunidades.

   
    Quito, lunes 13 de octubre del 2025. El convoy militar en Tababela antes de su salida a Ibarra.( API )
El Consejo de Gobierno de la Conaie resolvió, entre otros puntos, organizar un "verdadero convoy humanitario" desde los pueblos y nacionalidades indígenas para la provincia de Imbabura.

También se organizarán para hacer campaña por el NO en la consulta popular y referéndum, sobre todo en la pregunta para instalar una Asamblea Constituyente, pues consideran que buscará "anular los derechos adquiridos mediante décadas de lucha".

En cuanto al convoy, dijeron que coordinarán con la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos.

El movimiento indígena dijo que el convoy del Gobierno no tuvo un fin humanitario, sino una avanzada militar. Y criticaron que los uniformados "invadieron los territorios de las comunidades".

El mencionado convoy salió de Tababela (Quito) hasta Ibarra y luego regresó a Otavalo, ciudad donde en la víspera se produjeron fuertes enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, que dejaron al menos 43 detenidos y alrededor de 50 heridos.

En ese sentido, la Conaie pidió la liberación de los detenidos y una reparación integral para los heridos y fallecidos.

Este miércoles se cumplen 24 días de paro convocado por la Conaie. Se espera que los primeros acuerdos entre el movimiento indígena y el Gobierno se concreten en el transcurso del día.

