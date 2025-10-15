Política
Alcaldía de Otavalo anuncia primeros acuerdos entre el Gobierno y manifestantes

Según el Municipio de Otavalo, las mesas de diálogo continuarán este 15 de octubre, al mediodía.

   
    Otavalo, la mañana de este 15 de octubre del 2025 tras una jornada de intensas manifestaciones.( ECUAVISA )
En un comunicado, la Alcaldía de Otavalo informó que se consiguieron los primeros acuerdos entre el Movimiento Indígena y el Gobierno Nacional, luego de una jornada violenta de manifestaciones.

Desde el mediodía de este miércoles 15 de octubre continuarán las mesas de diálogo, donde se analizarán los planteamientos presentados al Gobierno.

LEA: 43 detenidos tras la jornada de protestas; las medidas podrían radicalizarse contra manifestantes

El día de ayer, martes 14 de octubre, Otavalo registró todo un día de intensas manifestaciones tras la llegada de un convoy militar y policial que entregó kits de alimentos a la población.

En su recorrido, el convoy intentó abrir las vías y poco después hubo fuertes enfrentamientos con los manifestantes. La Conaie denunció un uso excesivo de la fuerza y un uso indiscriminado de gas lacrimógeno.

LEA: Paro Nacional | La Asamblea pidió al Concejo Metropolitano que haga seguimiento a los protocolos para proteger a Quito

Debido a las crecientes tensiones, las autoridades llevaron 5 000 uniformados más a Imbabura para que apoyen a los 2 000 policías y militares que ya se encontraban en la provincia.

La mañana de este miércoles, Otavalo tiene una tensa calma. Por el momento, no hay registros de protestas o enfrentamientos.

LEA: La Cruz Roja no acompañó el convoy que ingresó a Imbabura, como lo anunciaron las FF. AA

