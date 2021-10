Comité de Ética aprueba informe que recomienda destituir a la asambleísta Bella Jiménez

Por unanimidad, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 6 de octubre el informe final que recomienda la destitución de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, acusada de gestionar cargos públicos a cambio de dinero.

El documento pasó a manos de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien deberá poner a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su decisión. Para que Jiménez sea destituida se requieren 92 votos.

La parlamentaria, que llegó a la Legislatura auspiciada por Izquierda Democrática, rechazó el informe.

"No me han respetado el debido proceso. No han respetado mis derechos constitucionales. Ellos han hecho lo que han querido. Han sido juez y parte. Ellos acusan, ellos juzgan, ellos sentencian", dijo la legisladora más temprano.

El proceso contra Bella Jiménez fue impulsado por sus colegas Victoria Desintonio (UNES) y Alejandro Jaramillo (ID) tras denuncias ciudadanas recogidas por el portal La Historia.

Por otra parte, este miércoles Jiménez presentó un proyecto de ley relacionado a la salud mental de niños, niñas y adolescentes.