Exasistente de Bella Jiménez asegura que entregó dinero para una cirugía de la asambleísta

Ella relató que en abril pasado una cuñada de la vicepresidenta del Parlamento la contactó para que formara parte de su equipo de trabajo.

Aunque inicialmente se habría planteado la cantidad de 6.000 dólares para que Lindao labore en el despacho de Jiménez, ella le habría dicho a la cuñada de la asambleísta que no contaba con ese monto, pero que podía pedir un adelanto de la liquidación que le debía la empresa en la que había trabajado.

Tras varias conversaciones, el 3 de mayo, días antes de que se instale el nuevo periodo legislativo, la cuñada de Jiménez le habría escrito a Lindao: "Negrita, qué pena andarte cobrando, pero es que Bellita tiene hoy la cirugía estética y necesita para la faja y para pagar la noche de la clínica".

"Le dije 'espérame hasta mañana' y me dijo que no tenía problema. El 4 de mayo le entregué el cheque por 2.500 dólares al portador, al señor Steven Jiménez y él lo cobró el mismo día. La asambleísta me manifestó que todo el tema del dinero lo trate siempre con su hermano, con Steven", acotó.

Para sustentar su testimonio, Lindao exhibió la copia del cheque entregado y la denuncia presentada por este caso en la Fiscalía General del Estado, el pasado 23 de agosto.

En contraparte, este miércoles también rindió versión Steven Jiménez, quien se presentó como un artista nacionalmente reconocido. Aseveró que el cheque se lo entregó Enrique Luces por una contratación para un evento que se iba a realizar en la casa de este último.

En su cuenta de Twitter, Bella Jiménez ha calificado como "falso" lo relatado por Lindao.

La abogada de la parlamentaria, Andrea Sánchez, ha pedido al Comité de Ética que en el informe se proceda conforme a derecho y se emita una resolución de archivo por falta de pruebas y por presunción de inocencia.

El Comité de Ética tiene hasta el 4 de octubre para presentar el informe. Si en el documento se recomienda la destitución de Jiménez, el proceso pasa a la Presidencia del Parlamento, que en un plazo de cinco días deberá incluirlo en el orden del día para que el pleno resuelva sobre el futuro de la asambleísta.