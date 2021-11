Comisión legislativa advierte posibilidad de un juicio político a la Fiscal General

En lo único que están de acuerdo en la comisión de Garantías Constitucionales es en que la Fiscalía no debió iniciar una investigación sobre el informe de Pandora Papers. La denuncia fue del exlegislador Andrés Paez por supuesta falsedad ideológica. Aquí recuerdan la inmunidad y la independencia de funciones.

Y aprobaron una moción para que en la sesión del pleno de este martes se rechace la acción de la Fiscalía. Pero el centro de la reunión pasó a ser otro: si el informe de Pandora Papers cumplió o no con las prácticas parlamentarias. El presidente de la mesa y el correísmo dicen que sí.

Y arremetieron contra Edgar Quezada quien denunció que se habían incluido recomendaciones que no estaban en el informe inicial ni fueron tratadas por todos los miembros de la mesa.

Y no sólo eso. Dice que ahora después de aprobado el informe le dicen que hubo 10 mil fojas de respaldo. Y nunca se las remitieron. Lo mismo señaló Sofía Sánchez. Destacando que no se trataron esas recomendaciones además porque el presidente no permitió el debate del informe y pasó directo a la votación.

Al final la comisión decidió pedir a la presidenta de la Asamblea que ponga lo antes posible el informe a conocimiento del pleno para que los 137 legisladores tomen la palabra.