Comisión de Fiscalización prevé aprobar informe de juicio político a Freddy Carrión este jueves

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, acudió este sábado a la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a presentar sus pruebas de descargo del proceso de juicio político en su contra.

Llegó custodiado desde la cárcel cuatro de Quito con guías penitenciarios, policías. Portaba esposas que las intentaba ocultar con una carpeta de documentos.

Se defendió por más de tres horas de las acusaciones de incumplimiento de funciones presentadas por los legisladores interpelantes, Yeseña Guamaní y Ricardo Vanegas. Tras los hechos ocurridos en mayo pasado, cuando fue detenido por una denuncia de delito sexual e incidentes por consumo de alcohol.

"Debo pedir las disculpas públicas al pueblo ecuatoriano", afirmó Carrión.

Sin embargo, dijo que los videos difundidos en redes sociales son incompletos, descontextualizados. Carrión señaló que el día de los hechos acudió a la casa del exministro de salud del gobierno anterior, Mauro Falconí, a buscar documentación sobre denuncias de corrupción en el proceso de vacunación. Pero que algo extraño ocurrió.

"Me sirvieron unas alitas de pollo, el único que las comió fui yo, ellos no probaron. Luego me ofrecieron un par de copas de vino y hasta ahí me acuerdo", argumentó.

Los legisladores interpelantes presentaron las acusaciones en contra de Carrión y señalaron que tienen suficientes pruebas para su censura y destitución.

Carrión pidió desestimar las denuncias y poner fin al proceso de fiscalización.

La comisión de Fiscalización prevé aprobar el informe este jueves para que la presidenta de la asamblea fije fecha y hora para el juicio político en el pleno.