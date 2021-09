Fiscalía indaga presunto caso de peculado por los USD 46.500 hallados en departamento de exministro de Salud

La fiscal aseguró que la investigación penal en contra del defensor del Pueblo no obedece a una persecución política y enfatizó que el proceso no tiene relación con un informe sobre las protestas de octubre de 2019 .

La Fiscalía indaga a Carrión por un presunto caso de abuso sexual, por esta razón está detenido desde mayo pasado.

Con respecto al dinero descubierto en el apartamento de Falconí, la funcionaria señaló que los fondos tendrían relación "con un contrato de pruebas rápidas del Arcsa".

Mauro Falconí además de haber sido ministro de Salud fue director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Salazar detalló que el dinero fue descubierto "en el dormitorio máster" y en la habitación contigua "en una caja fuerte". "El dinero fue pretendido reclamar por una tercera persona, añadió.

Este miércoles no estuvo en el Legislativo el defensor del Pueblo. Sus abogados señalaron que no se lo permitieron. Los defensores de Carión le hicieron unas preguntas a la fiscal, pero el presidente de Fiscalización no las permitió, pues consideró que no tenían relación con los hechos por los que se juzga al funcionario.