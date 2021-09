Comisión de Fiscalización pedirá información sobre los viáticos pagados a los asambleístas

La presidenta de la Asamblea pidió un reembolso de lo gastado.

Un mes después, cuando viajó al Puerto Principal, Llori se hospedó en un lujoso hotel de la ciudad por una sola noche. La factura presentada, que incluye alimentación y por la que también habría pedido reembolso, es de 646 dólares.

Hasta la tarde de este lunes, la titular del Parlamento no se pronunciaba por estos consumos.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, explicó a este medio que en caso de que se encuentre alguna irregularidad en los gastos realizados por Llori, será el Comité de Ética el encargado de tramitar el caso luego de que un asambleísta presente una denuncia formal.

Cordero está de acuerdo que un asambleísta solicite un reembolso "cuando sale en comisión de servicios", sin embargo "esos reembolsos de viáticos tienen que ser lo más ajustados y lo más apegados a las finanzas de los ecuatorianos".

"Hacer un gasto, en una noche de hotel, de más de 400 dólares no es un hecho dable ni honesto. No hay dinero para la salud, no hay dinero para la alimentación de los ecuatorianos, hay desnutrición infantil... no es dable hacer este consumo por viáticos", indicó la legisladora.

"El resto de asambleístas, que a veces salen en comisión de servicios, en muchos casos pagan de sus propios bolsillos", añadió.

- Más contratos cuestionados -

La Historia expuso también este fin de semana el extracto de un contrato de alimentación y servicio de logística para reuniones y ceremonias del Legislativo por 112.000 dólares, incluido IVA.

El convenio se suscribió el pasado 10 de septiembre y, según lo publicado por el portal, los desayunos contratados por la Asamblea oscilan entre 15 y 24 dólares, los almuerzos entre 12 y 45 dólares y las cenas entre 31 y 50 dólares.

Este lunes, funcionarios del Parlamento calificaron como "desinformación" la publicación en redes sociales. Señalaron que ese precio corresponde a un año de servicio y que los rubros "engloban una serie de componentes", entre esos la "logística".

Villavicencio manifiesta que también pedirá información sobre este convenio. "La Asamblea no tiene por qué contratar ese tipo de servicios", enfatizó.

Asimismo, el asambleísta indica que solicitará la documentación que respalde la contratación de nuevo personal en la Asamblea, la compra de tickets de avión, entre otros procesos.