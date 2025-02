El CNE estudia prohibir que los votantes puedan tomar foto a su papeleta en la segunda vuelta electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió tener una reunión con los equipos de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para conocer si existen denuncias de personas que han sido amenazadas para votar por una candidatura.

José Cabrera, consejero del CNE, manifestó que no han recibido alertas oficiales sobre si personas han sufragado por alguien en contra de su voluntad.

Indicó que una de las propuestas, si se llega a comprobar que eso está sucediendo, es prohibir que se tomen fotos a las papeletas de votación. Así lo contó este viernes 14 de febrero, tras la instalación de la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las Elecciones Generales.

El presidente-candidato Daniel Noboa afirmó que sí hubo coacción para votar por una de las 16 opciones presidenciales en las elecciones del domingo.

"En ciertas provincias, inclusive votantes, recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa", expresó.

José de la Gasca, ministro de Gobierno, también mencionó esta mañana la propuesta de prohibir que se pueda tomar fotos a la papeleta de voto.

"Me han hecho llegar un sin número de alertas y de denuncias en las cuales me dicen a mí 'me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía '(...) 'esto es territorio de Los Lobos, esto es territorio de Los Choneros y tengo que mostrar el voto porque si no ya sabe lo que me pasa'. ¿Usted cree que quieren denunciar?", dijo en RTP Radio.

Por ello pidió que el CNE tome acciones y que se prohiba que las personas porten un celular al momento de rayar la papeleta.