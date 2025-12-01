El CNE oficializa el triunfo del No en la consulta popular 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó este lunes 1 de diciembre los resultados definitivos del referéndum y consulta popular 2025 del pasado 16 de noviembre en el que triunfó el No en las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre las que destacaba la relacionada con la instauración de una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Constitución.

Con cinco votos a favor, el pleno del CNE decidió oficializar los resultados numéricos después de que no se presentaron hasta el pasado domingo recursos subjetivos contenciosos electorales contra ellos por parte de ninguna organización política o social.

Según el conteo oficial, el No se impuso con el 61,8 % en la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente con la que Noboa buscaba que se redactase una nueva carta magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por su parte, el 60,82 % de los votantes rechazó que se elimine la prohibición constitucional de instalar de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, una iniciativa que habría abierto la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico suramericano, como la que ya tuvo en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial y en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

Además, el 53,71 % dijo No a reducir el número de asambleístas de 151 a 73; y el 58,3 % se negó a eliminar la financiación pública a los partidos políticos.

