CNE analizará si puede devolver a Néstor Marroquín formularios firmados para revocatoria de Pabel Muñoz

Se cayó el proceso para la revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Su proponente Néstor Marroquín decidió declinar la acción y este lunes 6 de octubre pidió al CNE que le devuelvan los primeros formularios que entregó con algo más de 4 000 firmas.

Necesitaba 206 000 rúbricas. Según Marroquín, alcanzó más de 450 000, pero justificó su decisión de desistir porque quienes recolectan las firmas se atemorizaron por la responsabilidad penal que pueden tener, si es que estas no corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en los formularios.

"Hicieron el proceso de recolección de firmas, aunque habiéndoles pedido que asuman la responsabilidad de la declaración juramentada, que es requisito obligatorio para que validen los formularios, el 80 % de los voluntarios no lo hizo", comentó Marroquín.

Pero las organizaciones que respaldan al Alcalde recuerdan que esa exigencia no es nueva. En otros procesos que se han realizado para leyes y revocatorias existía esa responsabilidad.

La posibilidad de entregar firmas concluyó este domingo 5 de octubre. El alcalde Muñoz mostró su satisfacción también: "Lo que luce más concreto y verificable es que no lograron tener las firmas. Esto significa que los quiteños no apostaron por la inestabilidad y el caos".

Marroquín dice que no ha recibido presiones políticas y que quienes quieran seguir una revocatoria contra el alcalde deberán iniciar desde cero.

Por eso, pidió le devuelvan los formularios para luego quemarlos. El CNE indicó que eso no tiene precedentes. Están analizando la posibilidad jurídicamente, mientras tanto suspendieron el proceso de verificación.

