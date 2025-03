Para Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, los miembros de las juntas receptoras del voto deberían pedir la cédula y el celular antes de entregar las papeletas.

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), coincide en esa alternativa y dice que se pueden implementar espacios para dejar los teléfonos y retirarlos al momento de salir.

Por su parte, el abogado Ron explica que al no haber norma expresa que prohíba tomar fotografías, al momento de votar los miembros de las juntas receptoras del voto y de las Fuerzas Armadas solo pueden recordar a los electores que sufragio es secreto y pedir que no se utilicen los celulares. Dice que los miembros de mesa y los militares no pueden ser custodios de artículos personales porque esa función no ha sido dada legalmente.

