El CNE aprobó los diseños de material electoral, documentos y papeleta para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Los diseños del material electoral, documentos y papeleta con las tres preguntas, dos de Referéndum y una de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>Consulta Popular 2025</a></b>, fueron aprobados por el <b>Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE)</b>, <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-corte-constitucional-pregunta-casino-HI10187606 target=_blank></a></b>