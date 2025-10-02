El CNE aprobó los diseños de material electoral, documentos y papeleta para el Referéndum y Consulta Popular 2025

Los diseños del material electoral, documentos y papeleta con las tres preguntas, dos de Referéndum y una de Consulta Popular 2025, fueron aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este jueves 2 de octubre de 2025.

Será de formato A4 y de tonalidad bicolor: celeste y amarilla. Tendrá elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar (IGM): efecto anti copia, micro texto con diferentes tramados, anti scanner, código de barras, entre otros.

Para este proceso democrático, a realizarse el próximo domingo 16 de noviembre, se utilizarán dos biombos y una urna, por cada Junta Receptora del Voto.

Le puede interesar: Consulta popular 2025 | La Corte Constitucional dio paso a la pregunta que busca el regreso de los casinos en Ecuador