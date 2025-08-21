La Fiscalía podría usar los chats del caso Metástasis en la causa del asesinato de Fernando Villavicencio

En el caso Magnicidio FV, relacionado con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía puede usar información del caso Metástasis.

En 2022, Xavier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero conversaban sobre seguimientos y acciones en contra de Villavicencio.

En diciembre de 2023, a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero y la apertura de sus teléfonos encontrados en la cárcel, empezó el caso Metástasis.

La información encontrada en miles de chats reveló tramas de corrupción y crimen organizado, y derivó en otros casos.

Parte de esos chats son de Norero con Xavier Jordán, actualmente con orden de prisión, prófugo en Miami, y que será procesado en los próximos días por el asesinato de Fernando Villavicencio.

- Jordán:nunca te he pedido un favor, ¿puedes resolver lo de este Villa?

* Norero: ¿Tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero vamos, ¿quién dijo miedo? Dame los datos que más puedas.

-Jordán: Ññ Se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda mi familia.

Norero: De una, ñño. Dame datos.

-Jordán: Ya te consigo lo que más pueda.

Según los chats, Xavier Jordán estaba molesto porque Fernando Villavicencio, días antes, publicó en sus redes sociales transacciones de bienes y nexos con el narcotraficante. Adjuntó la célebre foto en la piscina en Miami.

Los mensajes posteriores entre Jordán y Norero dan cuenta del seguimiento a Villavicencio.

* Norero: Ya tengo los datos para FV.Voy a poner desde el lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man.

- Jordán: Ya te lo pasé. Eso debes hacer con FV, dejarlos para el final y darle a sus patas.

* Norero: Número de teléfono. Los ubico más rápido a esos manes.

- Jordán: Manda a alguien allá, a Quito.

* Norero: Ñño, yo con número los rastreo y me salen más rápido. Esos no caminan así por así, sabiendo todo lo que está pasando.

- Jordán: Ahí está toda la información familiar.

Jordán niega que él sea el usuario que conversa con el narcotraficante y constantemente arremete en contra de la Fiscalía.

Otros chats tienen que ver con "El Ruso", sobrenombre del entonces asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, y cómo lo usaban para boicotear a Villavicencio en la Asamblea.

Aleaga también está prófugo y el próximo 26 de agosto será procesado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. La acusación será también contra Jordán, el exministro José Serrano y Daniel Salcedo.