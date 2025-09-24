Caso Sinohydro: hoy terminó la audiencia preparatoria de juicio

Este miércoles terminó la audiencia del caso Sinohydro, con la intervención de la defensa de los 24 procesados, entre ellos, el expresidente de la República, Lenin Moreno, a quien la Fiscalía acusó, el pasado jueves, como autor directo de cohecho.

El fiscal Wilson Toainga pidió al juez que moreno, su esposa, hija y hermanos, la familia Patiño y cinco ciudadanos chinos sean llamados a juicio y que el exmandatario se presente en Ecuador.

Según el dictamen, los involucrados se beneficiaron de USD 76 millones en sobornos por el contrato para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

El abogado de Moreno, cuestionó los elementos presentados en su contra, dijo que el crédito con el Exim Bank de China para la construcción de la megaobra, no fue firmado por su cliente, sino por los exministros de la época Patricio Rivera y Jorge Glas, y que sus funciones como Vicepresidente no tenían nada que ver con los sectores estratégicos.

Solicitó al juez que dicte su sobreseimiento, que rechace el pedido fiscal para cambiar la medida cautelar y que se le permita seguir presentándose en el consulado de Ecuador en Paraguay, donde vive.

Certificó la condición de salud de Lenin Moreno sobre su doble vulnerabilidad, dijo que tiene 81 % de discapacidad y es de la tercera edad.

El juez Olavo Hernández dio por cerrado el debate, empezó su deliberación y convocará a las partes en una nueva fecha para dar a conocer su decisión.