Pasadas las 17:30 de este lunes 3 de junio de 2024 se realizó la audiencia de vinculación y formulación de cargos a trece personas más dentro del caso Purga. Se los investiga por presunta delincuencia organizada en la emisión de fallos judiciales que beneficiaron a políticos y funcionarios.

Ellos son Mercedes V., Tatiana V., Rubén D., Hugo G., José P., Esteban Ch., los coroneles Juan R. y Freddy J., así como Andrea P., Susana B., Jackeline D., Mirian R. y Silvia O.

Cuando faltaban dos días para el final de la instrucción fiscal, el próximo 5 de junio de este año, la fiscal Diana Salazar Méndez convocó a la diligencia, la cual se realizó de forma presencial y virtual en la Corte Nacional de Justicia con el juez Javier de la Cadena.

Al inicio de la audiencia, los abogados de ocho investigados pidieron que esta se suspenda, pues no les notificaron de forma adecuada y se violó el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Argumentaron que no se garantiza la seguridad jurídica y existe una violación al derecho a la defensa. No hubo tiempo razonable para preparar la defensa y se irrespetaron las garantías del debido proceso.

Dijeron que cuando se convoca a la celebración de una audiencia o se adelante un trámite especial, deberá notificarse al menos con 72 horas de anticipación a las partes, lo cual no se cumplió en este caso. Pidieron que se señale nuevo día y hora para la audiencia.

Tras escuchar los pedidos, el juez De la Cadena aceptó que la diligencia sea suspendida y se retomará mañana, a las 08:30.

