13 oct 2025 , 10:00

Carolina Jaramillo sobre las protestas: "El Bloque de Seguridad hace su trabajo, mantener la armonía y la paz"

La vocera gubernamental enfatizó que si las protestas son violentas, los policías y militares actuarán como corresponde.

   
    Policías dispersan una marcha en Quito el domingo 12 de octubre.( EFE )
Juan Pinchao
Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, considera que no hay represión por parte de policías y militares durante las manifestaciones en el contexto del paro nacional.

Enfatizó que el Bloque de Seguridad hace su trabajo para mantener la seguridad, la armonía y paz del país, "que es lo que quiere la mayoría de ecuatorianos".

Jaramillo minimizó la movilización de ayer domingo, 12 de octubre, que se desarrolló en Quito. Dijo que en la misma solo estuvieron alrededor de 500 o 600 personas, lo que no representa ni al 1 % de los habitantes de la capital.

"El Bloque de Seguridad hace el trabajo que le corresponde, que es mantener la armonía y la paz entre los ecuatorianos. Porque no se puede permitir que una parte marginal de la población, liderada por dirigentes que no representan a nadie, generen caos en el Ecuador", dijo Jaramillo.

La funcionaria también recibió observaciones y pedidos para garantizar el trabajo de la prensa durante las movilizaciones, pues solo en la víspera al menos cinco trabajadores de la comunicación fueron agredidos.

Al respecto, Jaramillo resaltó que no se debe generalizar que hay represión contra la prensa. Y añadió que si bien los periodistas hacen su trabajo, esto no los exime de revisiones por parte de la fuerza pública o "cumplir los protocolos en un área donde hay un conflicto".

"Si las manifestaciones son violentas, el Bloque de Seguridad tiene que cumplir su trabajo", sentenció.

