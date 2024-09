La Cancillería dice que el traslado de Verónica Abad a Turquía responde a sus propios pedidos

La Cancillería reaccionó a las declaraciones de la vicepresidenta y Embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, quien dijo que fue trasladada a Turquía para silenciarla y que no interfiera con sus declaraciones en las elecciones presidenciales en las que Daniel Noboa buscará la reelección.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este 10 de septiembre que fue la propia Verónica Abad quien, mediante comunicaciones a Cancillería, solicitaba el traslado temporal a otro país con el fin de salvaguardar su integridad y el de su familia por el conflicto bélico entre Israel y Palestina

Dicho pedido, dice el documento, también consta en declaraciones públicas.

LEA: Verónica Abad: "El Gobierno busca acallarme para que no interfiera en su campaña política"

Y que con base en estos pedidos, el presidente Daniel Noboa suscribió un decreto el 8 de agosto para su traslado hacia Turquía, "país seleccionado debido a su proximidad geográfica, no requerimiento de visa, seguridad y buena disposición para dicho traslado temporal".

Además, se explicó que solo se trasladó a ella y su familia porque el resto del cuerpo diplomático expresó "su deseo de permanecer en Israel".

El 9 de septiembre, Abad dio una entrevista para El País de España y dijo: "Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta".

LEA: Verónica Abad viaja a Turquía en cumplimiento a un decreto presidencial