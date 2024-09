Verónica Abad: "El Gobierno busca acallarme para que no interfiera en su campaña política"

La vicepresidenta Verónica Abad considera que su traslado a Ankara (Turquía) no busca protegerla, sino "acallarla" desde el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales 2025, en las que Daniel Noboa será candidato.

En una entrevista con diario El País de España, publicada el 9 de septiembre, dijo:

"La intención final es silenciarme. El Gobierno busca acallarme una vez más para que no interfiera en su campaña política, en la que evidentemente ya está inmerso. Mi traslado a Turquía no ha sido debidamente preparado. (...) No es cierto que el traslado sea por razones de seguridad, el Gobierno y la canciller mienten. El equipo diplomático, por ejemplo, ha decidido quedarse en Israel, mientras que yo tengo que irme sola".

El 8 de agosto, Daniel Noboa suscribió un decreto en el que ordena que Verónica Abad se traslade hasta Turquía para seguir desempeñándose como Embajadora de Ecuador en Israel. Esto, tras las tensiones bélicas entre ese país y Palestina. Recién el 9 de septiembre, Verónica Abad tomó un vuelo para dirigirse a Ankara en cumplimiento al decreto presidencial.

En Turquía, dice, no tiene funciones y además le pidieron que no haga declaraciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina ni sobre la coyuntura política ecuatoriana.

"Me están enviando a amordazarme. He solicitado explicaciones sobre por qué me envían a Turquía, pero hasta ahora no he recibido respuestas. Estas son las presiones para que renuncie y abandone el cargo por mi cuenta", sentenció.

Abad y Noboa están envueltos en una pugna que se ha acrecentado por el encargo de la Presidencia durante la campaña de las elecciones 2025.

