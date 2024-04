La canciller Gabriela Sommerfeld dice que Jorge Glas continúa en la Embajada de México

La funcionaria dijo, en una entrevista con FM Mundo, que la prioridad es defender al principio por el cual se desarrolla el Estado ecuatoriano . "Hubo un hecho muy doloroso e impactante, un magnicidio, y es un trauma que no se supera todavía (...) Es un tema muy delicado para Ecuador, esas declaraciones ofenden al Estado y los ecuatorianos que creemos en elecciones libres y la democracia". A su juicio, hubo intromisión en asuntos internos del Ecuador.

Reiteró que la embajadora Raquel Serur Smeke tiene 72 horas para abandonar Ecuador, tras ser declarada persona non grata. Pese a esto, no hay ruptura de las relaciones diplomáticas con la nación norteamericana. Asimismo, expresó que el exvicepresidente Jorge Glas Espinel continúa en las instalaciones de la Misión Diplomática mexicana y no se ha fugado.

En cuanto al contingente de uniformados que se reforzó en los exteriores de la Embajada, Sommerfeld dijo que eso responde a que "parte de las acciones que decidió el Estado ecuatoriano para mostrar su protesta y su rechazo a las declaraciones del presidente López Obrador".

Le puede interesar: Caso Jorge Glas: México no está obligado a responder a Ecuador sobre la solicitud para detenerlo