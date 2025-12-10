La bancada de ADN responsabiliza al correísmo que Ecuador tenga que pagar USD 220 millones a Chevron

Una vez que se conoció que un tribunal arbitral de La Haya dispusiera a Ecuador que pague USD 220 millones a la petrolera Chevron, los asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) se pronunciaron en una rueda de prensa hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025.

El legislador Xavier Ordóñez manifestó que lo que ha pasado con el país es muy grave. "Estuvimos a nada de una catástrofe económica. La mano negra sí se presentó en Ecuador", expresó haciendo referencia a la campaña internacional que emprendió el expresidente Rafael Correa en contra de la multinacional petrolera durante su gestión gubernamental (2007-2017).

Dijo que la mano negra del correísmo entró en la justicia y provocó que Ecuador tenga que pagar USD 200 millones, pero pudo ser de más de USD 2 000 millones. Hizo un recuento histórico de lo que pasó en este caso. "Entre los años 70 y 90, Texaco y el Estado ecuatoriano explotaban el petróleo de la Amazonía y hubo contaminación ambiental".

Luego, en los gobierno posteriores a esas décadas, se certificó que Texaco había cumplido con la remediación ambiental, lo cual le permitió a la multinacional dejar el país sin problemas o temas pendientes. No obstante, cuando llegó el correísmo se retomó el tema de los daños ambientales bajo el discurso antiimperialista y conseguir USD 9 mil millones con base en una multa.

Se dio el juicio, el cual comenzó bien. Las comunidades amazónicas contrataron un abogado que dio seguimiento al caso -expresó Ordóñez- pero cuando intervino el gobierno correísta automáticamente crearon y forjaron sentencias. Por eso, "la Corte de La Haya encontró indicios de responsabilidad, peritajes amañados, sentencias previamente hechas y sentenció al Ecuador a pagar más de USD 2 mil millones".

El asambleísta recalcó que el presidente Noboa trabajó para el país no cancele esa gran cantidad de dinero y se logró disminuir a USD 220 millones.

