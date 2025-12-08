Ecuador deberá pagar USD 220 millones a Chevron, ordenó un tribunal arbitral de La Haya

Un tribunal arbitral de La Haya dispuso que Ecuador deberá pagar USD 220 millones a la petrolera Chevron, comunicó la Procuraduría General del Estado.

La entidad señaló que la orden corresponde a un fallo producido en agosto de 2018, en el que se determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano de violar un Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con los Estados Unidos, y que ahora se conoció estos valores tras emitirse el Laudo de Cuantificación de Daños.

La PGE destaca que se ha evitado el pago de más de USD 3 130 millones, lo que representa una reducción del 93,4 % del valor total pretendido.

"El Tribunal, aceptando la mayoría de los argumentos presentados por la defensa del Estado, ha determinado una indemnización total de USD 220 806 941,94 (USD 180'402.691,43 por capital y USD 40'404,250,51 por intereses pre-laudo)", precisó la institución.

La Procuraduría explicó que ahora se avanza a cuarta fase del proceso arbitral, relativa a la determinación de las costas del arbitraje y que el laudo emitido se encuentra bajo un análisistécnico-jurídico detallado, a fin de evaluar la viabilidad y conveniencia deeventuales actuaciones posteriores.

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista realizada en septiembre pasado, había aseverado que se había ordenado pagar USD 800 millones por este caso. En la proforma presupuestaria de 2024, el Estado se había preparado a pagar hasta un monto de USD 2 mil millones.

Hace siete años, el tribunal arbitral determinó que Ecuador negó justicia a Chevron, en un juicio que se llevó a cabo en la Corte Provincial de Sucumbíos. Allí se condenó a la petrolera estadounidense a pagar USD 9 500 millones por daños ambientales en la Amazonía.

Esa sentencia se conoció en el 2011. En el 2013, el Gobierno de Rafael Correa Delgado impulsó una campaña millonaria conocida como La Mano Sucia de Chevron.

En ese tiempo, el expresidente y otras autoridades y hasta artistas internacionales fueron traídos al Campo Aguarico Cuatro, en Sucumbíos, para mostrar sus manos manchadas de crudo.

Posteriormente, esa sentencia fue desestimada por fraude procesal.