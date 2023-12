Glas, quien estuvo presente de manera telemática, alegó que para la elaboración de su informe se presentó d ocumentación incompleta. Señaló que no pudo realizar actividades físicas porque estaba amenazado mientras se encontraba en la cárcel. Dijo tener una condición grave de salud . También se refirió a dos títulos universitarios obtenidos mientras estaba en prisión, que no están reflejados en los informes.

Superado este primer incidente, la audiencia continuó. Otros 10 minutos después, la voz de Glas interrumpió la intervención de la abogada Andrea Proaño, representante del Centro de Rehabilitación Social Pichincha #2.

"Hola, hola, hola... no me dejen en indefensión", dijo Glas. En sus pocos minutos en pantalla señaló que no escuchaba y que tenía problemas de Internet. Luego hubo otra desconexión. El ex Segundo Mandatario se encuentra autorrefugiado en la Embajada de México, en el centro norte de Quito.

Tras este segundo incidente, el abogado pidió que se garantice la presencia de su defendido. La jueza Muñoz dio 30 minutos de receso para solucionar los problemas de Internet. También le recordó al abogado que él debía preparar a su defendido y garantizar una conexión adecuada.