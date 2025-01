La vicepresidenta de República, Verónica Abad, arribó la mañana de este miércoles 29 de enero de 2025 al Complejo Judicial Norte, en Quito. Desde las 10:00, allí se realiza la audiencia por la acción de protección que presentó en contra de tres decretos ejecutivos del presidente Daniel Noboa Azín.

La acción de protección fue presentada en contra de los decretos 490, 494 y 500. Noboa presentó este último para encargar la Vicepresidencia de la República a Cynthia Gellibert Mora.

A su llegada al Complejo Judicial Norte junto a su abogado, Damián Armijos, Abad dijo que no ha podido despachar como vicepresidenta, no ha podido ingresar a su oficina, ni revisar su sistema Quipux, tampoco su correo institucional. "No estoy de vacaciones, estoy en mis plenas funciones".

Contó que no ha percibido su salario. "Desde el mes de noviembre que me pusieron el sumario administrativo hasta hoy no se cumple lo que dijo que una jueza que deben reponer mi sueldo. Eso no lo han hecho desde noviembre".

Durante la audiencia, la vicepresidenta solicitó al Tribunal Penal que ordene a Noboa, la asignación de nuevas funciones para ella, pero que esto no conlleve a su degradación. También que se abstenga de cualquier acto ulterior de persecución u hostigamiento.

