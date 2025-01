Tribunal fija fecha y hora para audiencia de acción de protección de Verónica Abad contra decretos de Daniel Noboa

La noche del viernes 24 de enero, la Corte Constitucional informó que la causa sobre el decreto 500 sigue en trámite. El Pleno no resolvió si es inconstitucional o no la ausencia temporal por fuerza mayor de Daniel Noboa para hacer campaña y el encargo de la Presidencia a Cynthia Gellibert y no a Verónica Abad.

Ese mismo viernes, el Tribunal de Pichincha que a inicios de mes recibió la acción de protección presentada por Abad en contra del decreto 500 y decretos anteriores, reactivó la causa. La jueza ponente Karen Matamoros convocó a audiencia para este miércoles 29 de enero, a las 10:30, en el Complejo Judicial Norte y notificó a Abad, a Noboa y al Procurador General del Estado. Los jueces penales, para esta causa, se convierten en constitucionales y también tienen la potestad de resolver la situación de la Vicepresidenta.

LEA: La Corte Constitucional aún no hace pública su resolución sobre el encargo de la Presidencia de Ecuador a Gellibert