Asambleístas piden cambios profundos tras la salida de algunos ministros del gabinete

Los bloques legislativos se pronunciaron sobre el cambio de gabinete del ejecutivo. Pachakutik y el Partido Social Cristiano dicen que los cambios deben ser más profundos que solo renovar a los ministros.

"No son solo las cabezas las que se tienen que cambiar, hasy quw hacer cambios profundos en las instituciones", así lo indicó Sofía Sánchez, asambleísta de Pachakutik

Mientras que Jorge Abedrabbo, asambleísta del Partido Social Cristiano indicó: "vemos que el país ya no les cree, vemo que el país tiene cero credibilidad con el gobierno durante estos dos años".

Abbedrabo asegura además que el hecho de que un exsocialcristiano pueda ir al Ministerio de Gobierno no influirá demasiado en sus posiciones. "Esperamos que con el nuevo ministro, quien sea, vaya funcionando en función del país".

Desde el correísmo son radicales, el cambio de ministros no es suficiente. Así lo asegura Pamela Aguirre, asambleísta de UNES: "creemos que su círculo cercano va a continuar atrás del poder; es el poder tras el poder y so es lo que ha hecho que la crisis de corrupción y la burbúja en la que vive el gobierno no toque fondo y no vea la realidad social".

Lea también: Resultados Elecciones 2023: PSC, ID y Conaie no serán parte del acuerdo nacional que propone Lasso

En el oficialismo resaltan más bien la decisión del ejecutivo de renovar el gabinete y reiteran el llamado a un acuerdo nacional.

"Con los nuevos actores que se sienten para llevar la política del gobierno nacional se pueda hacer este llamado al diálogo; cuando se hizo el llamado el mensaje fue no nos vamos a sentar si no hay muestras de voluntad, pues ahora lo estamos haciendo esperamos que con eso se abran las puertas", así lo dijo Juan Fernando Flores, asambleísta de CREO.

La Asamblea mantuvo mesas de diálogo con el ejecutivo para la ley de transformación digital, las reformas a la seguridad y se esperaba un propuesta del ejecutivo para abrir una mesa de reformas laborales.