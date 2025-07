El Pleno de la Asamblea aprobó el texto íntegro del proyecto de Ley de Áreas Protegidas

Los legisladores no respaldaron una reconsideración de la votación, por lo que el texto íntegro pasará al Ejecutivo . El presidente Daniel Noboa podrá ratificar o vetar el proyecto.

También señaló que la Ley no permitirá explotar recursos no renovables que se encuentren en áreas protegidas. Y resaltó que la ley respeta los derechos de los pueblos y nacionalidades.

La Asambleísta Mónica Salazar sugirió incluir en la Ley el candado legislativo para que a los incentivos financieros en la Ley de Áreas Protegidas no beneficien a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Durante el debate, tres asambleístas pidieron un punto de información para manifestarse en contra de los actos de abuso sexual y violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Nataly Morillo puso sobre la mesa la denuncia por violación a una menor de edad en contra del legislador Santiago Díaz, quien llegó amparado por la Revolución Ciudadana. "No podemos llamar. No podemos mirar hacia otro lado porque la política no puede ser refugio de quienes violentan, agreden o destruyen vidas", aseguró.

También recriminó a los 10 legisladores de la bancada correísta que firmaron en apoyo al proyecto de reforma al COIP para bajar la edad de consentimiento para relaciones sexuales a 14 años. Por ello, exhortó a los asambleístas a exigir la salida de Díaz del Legislativo.

Morillo increpó a la presidenta de la Comisión de la Niñez, Viviana Veloz, sobre las acciones concretas que ha tomado, ¿o piensa quedarse solo con la tibia expulsión partidista?, dijo.

