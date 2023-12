La Asamblea Nacional aclara que no resolvió nada sobre el enjuiciamiento penal de Jorge Glas

La Asamblea Nacional se pronunció a través de un comunicado sobre la votación que realizaron esta tarde sus miembros para autorizar el enjuiciamiento penal a Jorge Glas, en donde no se obtuvo los votos necesarios para aprobarla.

De acuerdo al Legislativo, el Pleno no resolvió nada sobre este tema, pues no existió otra moción. Es decir, el hecho que no alcanzaran los votos para aprobar que se autorice el proceso judicial no es equivalente a que hayan votado para que se niegue la posibilidad de hacer ese juicio, pues no hubo tal petición.

Indicaron que el estatus legal del proceso en el que está el exvicepresidente se mantiene igual, ya que no tuvieron alguna resolución.

Por lo tanto, señalan que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en donde el juez Luis Rivera pidió permiso al Parlamento para comenzar un juicio en contra de Jorge Glas por el caso de Reconstrucción de Manabí, deberá actuar conforme a la ley.

El comunicado fue compartido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, en su cuenta de X (antes Twitter), con el mensaje "¡La verdad al país!". Él no estuvo en la sesión, por lo que fue reemplazado por la primera vicepresidenta, la correísta Viviana Veloz.