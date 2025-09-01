Los abogados de la Asamblea y Presidencia tuvieron dificultades para defender la Ley de Inteligencia

Poco más de cinco horas duró la audiencia este 1 de septiembre para analizar las cuatro demandas presentadas en contra de la Ley de Inteligencia.

Según los demandantes, la norma y su reglamento permiten el espionaje arbitrario y la persecución a quienes piensan distinto al Gobierno. "Es una ley que accede con total libertad a todo tipo de información personal, sin autorización judicial y sin un control administrativo", dijo Dayuma Amores, de Inredh.

Los abogados de la Asamblea y la Presidencia de la República lo rechazaron. "No es una carta abierta, más bien, regula todas las intervenciones y todas las técnicas de obtención de información", dijo Edgar Lagla, abogado de la Asamblea.

"No se ha acumulado los poderes en el Ejecutivo para nada, más bien la inteligencia es uno de los componentes fundamentales para brindar la seguridad", expresó Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia.

