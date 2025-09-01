Política
01 sep 2025 , 20:17

Los abogados de la Asamblea y Presidencia tuvieron dificultades para defender la Ley de Inteligencia

La jueza ponente, Alejandra Cárdenas Reyes, elaborará un proyecto de sentencia para ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional.

   
Jacqueline Rodas
Poco más de cinco horas duró la audiencia este 1 de septiembre para analizar las cuatro demandas presentadas en contra de la Ley de Inteligencia.

Según los demandantes, la norma y su reglamento permiten el espionaje arbitrario y la persecución a quienes piensan distinto al Gobierno. "Es una ley que accede con total libertad a todo tipo de información personal, sin autorización judicial y sin un control administrativo", dijo Dayuma Amores, de Inredh.

Los abogados de la Asamblea y la Presidencia de la República lo rechazaron. "No es una carta abierta, más bien, regula todas las intervenciones y todas las técnicas de obtención de información", dijo Edgar Lagla, abogado de la Asamblea.

"No se ha acumulado los poderes en el Ejecutivo para nada, más bien la inteligencia es uno de los componentes fundamentales para brindar la seguridad", expresó Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia.

Interrogatorio de los jueces

Luego vino el interrogatorio de los jueces.

  • Presunta de Alí Lozada: Si una agencia de inteligencia, en cualquier país del mundo, quiere acceder a información que tiene que ver, por ejemplo, del correo electrónico de una persona, ¿usted diría a que hay un derecho a que eso sea autorizado por un juez?
  • Respuesta de Edgar Lagla: Para acceder a un correo electrónico, ahí ya existe un requerimiento judicial, señor juez.
  • -----------
  • Pregunta de Alí Lozada: Un agente con intenciones de recopilar información para tomar decisiones ve como necesario interferir las comunicaciones de un ciudadano, ¿usted diría que con o sin ley, no hace falta orden judicial?
  • Respuesta de Stalin Andino: Si se está buscando una persona para judicializarla, sin duda tiene que contar con una orden judicial.
  • Réplica de Alí Lozada: No pregunté eso, abogado, por favor.
  • Respuesta de Stalin Andino: Ahora, hay un tema, el artículo 53 establece las prohibiciones que tienen los agentes en el ámbito de la inteligencia
  • Respuesta Alí Lozada: No me ha contestado, pero devuelvo la palabra

    El juez Raúl Llasag preguntó sobre la eliminación de la potestad de la Corte Constitucional para desclasificar información.

  • Edgar Lagla: De acuerdo a la clasificación que se le da, sí aporta a tener mayores datos.
  • Juez Raúl Llasag: Pero mi pregunta era concreta
  • Edgar Lagla: No se ha eliminado ninguna garantía, señor juez

    • Con esta audiencia, la Corte Constitucional cierra el ciclo de análisis de las tres leyes impulsadas por el oficialismo, la de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia. Ahora cada juez ponente preparará un proyecto de sentencia que será votado en el Pleno.

    Noticias
