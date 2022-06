La publicación del decreto ejecutivo número 459 sorprendió a los legisladores que acudieron al Pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este lunes 20 de junio del 2022. Eso ocurrió cuando comenzó el debate para analizar la revocatoria del 455 que declaró el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi.

El nuevo decreto 459 declara el estado de excepción en las provincias mencionadas anteriormente, pero también añade a Tungurahua, Pastaza y Chimborazo.

Para Salvador Quishpe, asambleísta de la bancada Pachakutik (PK), el Gobierno no tiene la voluntad de buscar la tranquilidad del pueblo. “Es una burla, el Gobierno sabe que constitucionalmente la Asamblea puede tomar una decisión y está jugando al gato y el ratón”.

A su criterio, la prioridad es que el presidente de la Asamblea convoque a una nueva sesión para revocar el nuevo decreto y cumplir con los procedimientos legales.

Los asambleístas tenían previsto debatir, como segundo punto del día, promover una propuesta al diálogo entre el Gobierno y el movimento indígena. En ese sentido el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, anunció que Naciones Unidas, Cruz Roja, la Iglesia Católica y otros organismos están dispuestos a colaborar.

De su parte, la parlamentaria oficialista Belén Cordero apoya el nuevo decreto de la Presidencia de la República porque garantiza la seguridad de la gente en más provincias. “El presidente de la República se toma muy en serio su trabajo, juegos son los que se promueven desde quienes vienen a caotizar al Ecuador”.

Gruber Zambrano señaló que es indispensable analizar al estado de excepción. "Se han cometido actos criminales por parte de gente ajena a la protesta social", expuso en su intervención.

Juan Cristóbal Lloret se solidarizó con las víctimas de las manifestaciones en Ecuador. Aseguró que el Ejecutivo no ha dado paso al diálogo. John Vinueza dijo que el país ha estado paralizado por cinco años, no una semana. Hizo un llamado para que no se genere desabastecimientos de alimentos en las ciudades.