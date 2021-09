Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse sobre proyecto de Ley entregado por Lasso

El plazo corre en el legislativo luego de que el presidente Guillermo Lasso entregara ayer el proyecto de "Ley de Oportunidades" con el que busca entre otras cosas, crear al menos dos millones de empleos, la Asamblea tendrá 30 días para pronunciarse .

Pero antes, el proyecto deberá ser analizado por la Unidad Técnica del Legislativo cuyo miembros elaboran un informe previo no vinculante, que luego será revisado por el Concejo de Administración Legislativa (CAL) para la calificación.

"Una vez que el CAL lo califique veremos, si reúne todos los requisitos de ley pasa a una comisión. Caso contrario, como pasó con el proyecto de Defensa de la Dolarización, se lo regresa desde el CAL", explica Darwin Pereira, miembro del CAL.

Dice que a pesar de que aunque se quiere debatir hay varios puntos que preocupan.

"Hay un sin números de materias que se recorren. Quizás esa es la parte que más me preocupa a mí. varias materias que a lo mejor no pueden estar conexas y al no estarlo el proyecto no puede pasar en el CAL", agrega Pereira.

Sin embargo, para el analista político, Santiago Basabe, esto no debería ser una traba , pues cree que la decisión se traslada , únicamente a la voluntad política.

"Si todo está vinculado alrededor de la economía, pensar que hay temas que no están en la necesidad de una reforma para que todo funcione articuladamente creo que es tener una visión segmentada", dice Basabe.

"Va a ser una decisión fundamentalmente política la del CAL y esperemos que prime una visión mas global de lo que es la economía en sociedades modernas como las actuales", añade el analista.

Si el proyecto llega a una mesa en el legislativo pero no logra consensos y el plazo estipulado termina, pasaría automáticamente a entrar en vigencia a través del llamado el Ministerio de la Ley.

La propuesta "creando oportunidades" contiene 335 artículos y pretende reformar unas 27 leyes.