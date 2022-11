Asamblea intentará otra vez posesionar a los nuevos miembros del Cpccs

La Asamblea Nacional convocó a una sesión para el próximo 27 de noviembre de 2022 que tiene como único objetivo posesionar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La convocatoria es para el domingo 27 de noviembre a las 19:00, en modalidad virtual. En la última reunión de la Asamblea no lograron posesionar a los cuatro suplentes que estaban en la lista presentada por el Consejo Nacional Electoral porque no se presentaron.

Se trata de Karina Ponce Silva, Carlos Figueroa, Jaime Chugchilán y Mónica Morán Moreira. Los dos primeros se excusaron de participar en la sesión. Ponce dijo que mientras no se resuelva lo jurídico no tomará el cargo; y Figueroa que tenía compromisos laborales y no podía estar.

Jaime Chugchilán tiene una orden de prisión en su contra por estafa, por lo que de presentarse sería puesto a órdenes de la justicia.

El siguiente en la lista es Olindo Nastacuaz Pascal, una figura cercana al correísmo, que podría presentarse el próximo domingo en la Asamblea.

