Con votos de ADN y reclamos del correísmo, Asamblea aprueba la proforma presupuestaria 2025

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves 4 de septiembre la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/proforma-PRESUPUESTARIA-2025 target=_blank>Proforma del Presupuesto General del Estado 2025</a> y la planificación cuatrianual 2025-2028. Hubo un amplio debate y al <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-respalda-noboa-cartel-soles-EH10062251 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-corte-constitucional-nego-pregunta-juicio-politico-PH10061824 target=_blank></a>