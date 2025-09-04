Con votos de ADN y reclamos del correísmo, Asamblea aprueba la proforma presupuestaria 2025

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves 4 de septiembre la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y la planificación cuatrianual 2025-2028.

Hubo un amplio debate y al final, gritos y acusaciones entre las dos bancadas antagónicas: ADN y Revolución Ciudadana.

Con 80 votos, la proforma presupuestaria fue aprobada. Tres votos más de los 77 necesarios. Una vez más, la oposición del correísmo no tuvo incidencia.

LEA: Asamblea respalda a Noboa en declaración como terrorista al Cartel de los Soles

La RC buscaba hacer observaciones a la proforma presupuestaria, pues señalaban que había un déficit insostenible, ingresos sobrestimados y errores graves de forma.

Por ejemplo, no estaban convencidos con los ingresos proyectados en la venta de petróleo y oro, que a su juicio eran muy optimistas y difíciles de cumplir.

Del otro lado, ADN aseguró que con esta proforma se destinan más recursos para salud y educación.

LEA: Consulta popular 2025: La Corte Constitucional no dio paso a tres preguntas, entre ellas la que buscaba un juicio político a sus jueces