Asamblea respalda a Noboa en declaración como terrorista al Cartel de los Soles

Con 83 votos a favor, el Pleno de la <b>Asamblea Nacional</b> respaldó la noche de este 4 de septiembre el pronunciamiento del presidente Daniel Noboa, quien declaró como grupos terroristas al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cartel-de-los-soles target=_blank>Cartel de los</a><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-corte-constitucional-nego-pregunta-juicio-politico-PH10061824 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-carteles-droga-manta-uribe-turbay-JH10061392 target=_blank></a>