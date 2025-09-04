Política
Asamblea respalda a Noboa en declaración como terrorista al Cartel de los Soles

La bancada ADN se sumó a la declaratoria de Noboa. Mientras que el correísmo votó en contra.

   
    Sesión de la Asamblea Nacional de este jueves 4 de septiembre.( Flickr )
Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó la noche de este 4 de septiembre el pronunciamiento del presidente Daniel Noboa, quien declaró como grupos terroristas al Cartel de los Soles y Tren de Aragua.

Dichos votos vinieron de la bancada oficialista ADN y sus aliados. Mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana (correísmo) votó en contra.

Fernando Cedeño (RC) defendió la postura de su movimiento y dijo que el Cartel de los Soles no existe y rechazó que se intente vincular ese nombre con la Revolución Ciudadana.

Por su parte, ADN criticó a la RC por votar en contra. "Queda claro, nuevamente, de qué lado están", manifestaron en un comunicado.

Según Estados Unidos, el Cartel de los Soles es un grupo narcodelictivo que está liderado por Nicolás Maduro y militares venezolanos de alto rango.

La posición de la Asamblea ocurre el mismo día en que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró como terroristas a Los Lobos y Los Choneros.

