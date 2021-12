Asamblea, ante el desafío de reglamentar el aborto por violación

Con las observaciones realizadas durante el primer debate, Justicia deberá elaborar el segundo informe, un desafío que afrontan los integrantes de esta mesa legislativa.

El eje del debate se centra en tres puntos: los requisitos para acceder al procedimiento, el tiempo de gestación permitido para que una mujer pueda abortar y la objeción de conciencia de los médicos.

Sobre el primer aspecto se discute si debe existir una denuncia ante la Fiscalía para que una mujer o niña violada pueda interrumpir su embarazo.

Con respecto al segundo tema, según un comunicado de la Asamblea, se ha aclarado que no se permitirá abortar en etapas avanzadas, no obstante, se analiza la situación de niñas menores de 14 años que no tienen conciencia de estar embarazadas.

Según la directora ejecutiva de la organización Surkuna, Ana Vera, las niñas se dan cuenta de que están embarazadas después de la semana 17 o 18, "cuando ya tienen físicamente una panza".