En este caso -añadió- "Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador".

"Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar" , dijo Sommerfeld sin especificar qué tipo de equipos serán parte de este intercambio.

Lea también: Rusia ve con malos ojos que Ecuador busque transferir equipo militar ruso a EE.UU.

Sommerfeld apuntó que esa "es una de las figuras que se utiliza", y subrayó que "no hay ninguna novedad" pues se utiliza en diferentes partes del mundo y "no viola ninguna normativa, no es ilegal".

El listado del equipamiento lo define el Ministerio de Defensa, dijo al subrayar que "es un trámite que está en curso".

La semana pasada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó en varias entrevistas a medios locales que recibirían de Estados Unidos equipamiento moderno por valor de 200 millones de dólares a cambio de entregarles "chatarra" rusa y ucraniana.