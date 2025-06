Aquiles Álvarez sobre la seguridad en Guayaquil: "fue un error creerse Superman, solos no podemos"

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, habló sobre su promesa de campaña sobre arreglar el tema de la inseguridad en la ciudad y dijo que no puede hacerlo solo, así reiterando su invitación al Gobierno Nacional para trabajar de manera conjunta.

"En campaña, yo que decía 'sí, vamos a luchar contra la inseguridad', parte también del desconocimiento y hay que admitirlo, así como admití en su momento que era un error haber decidido sacarle las rejas al Malecón. Bueno, fue un error creerse Superman también decir 'vamos a arreglar el tema de la inseguridad en Guayaquil'. Solos no podemos", dijo en una sesión del Concejo Municipal este jueves.

También reaccionó a lo dicho por Zaida Rovira, gobernadora del Guayas, quien dijo en un espacio radial que sí hay articulación con Segura EP, empresa de seguridad municipal de Guayaquil, y que ella no está para sentarse a "tomar el té".

"Más allá de lo que haya pasado con la gobernadora, le vuelvo a decir: tiene las puertas abiertas y nunca la invitación fue para tomar un té, no me gusta el té, y tampoco hay tiempo para cotorrear ni chismosear, queríamos coordinar para trabajar en conjunto por la seguridad de los guayaquileños”, dijo.

Asimismo, el alcalde de Guayaquil habló sobre José de La Gasca, ministro de Gobierno, quien dijo en un medio de comunicación que Álvarez debería primero "rendir cuentas a la justicia" - en referencia al caso Triple A- y que el Municipio de Guayaquil sí tiene competencias en coordinación de seguridad.

"El ministro de la Gasca, que diga lo que quiera, a mí la verdad no me afecta, le volvemos a abrir las puertas y ojo con algo, no es temor porque si algo he demostrado yo es que con la persecución en la nuca, lo primero que hice fue demostrar carácter", expresó Álvarez.

"Lo único que podemos decir es que tenemos toda la voluntad, todas las ganas de trabajar en conjunto. Tenemos un presupuesto que supera los USD 80 millones en cuidar el espacio público y lo ponemos a disposición del Gobierno, y si ellos quieren pelear, que sigan peleando y yo no les voy a dar bola", dijo el alcalde al culminar su intervención.