"Si no nos unimos, Guayaquil será una ciudad fantasma": Álvarez tras explosión en la Bahía

Añadió que, sin unidad entre instituciones, Guayaquil podría "convertirse en una ciudad fantasma" y responsabilizó a todas las autoridades por la situación actual. " Si no nos unimos y dejamos las pendejadas a un lado, la culpa será de todos" , advirtió.

Durante su recorrido, el alcalde hizo un llamado público a la gobernadora para coordinar acciones conjuntas en favor de la seguridad del sector. "Estoy seguro de que va a ir (...). Tenemos que trabajar en conjunto por Guayaquil. No podemos permitir que en el corazón del comercio de la ciudad, como es la Bahía, nos supere la delincuencia. Porque si eso pasa, estamos en la mierda" , dijo Álvarez.

Rovira respondió con dureza al llamado del alcalde. "Que yo me siente a tomar un café con una autoridad no va a cambiar nada. Lo que exijo es que cada entidad cumpla con su función. No puede ser que haya tanto desorden en las calles, que cada fin de semana avenidas enteras se conviertan en cantinas públicas. Eso también alimenta la delincuencia", manifestó.

Por su parte, el ministro De la Gasca señaló que no basta con más patrullajes o la construcción de una nueva dependencia policial para recuperar la seguridad del sector. "Tiene que haber orden en el comercio aquí (...). No puede ser que digan que todo sea patrullaje. Hay un montón de informalidad, que compete al Municipio (...). Eso contribuye a que todos tengamos un ambiente de seguridad", señaló el ministro.

El Municipio, por su parte, contempla la construcción de una Estación de Acción Segura (EAS) en la Bahía, un espacio de vigilancia que contará con un sistema de monitoreo de cerca de 100 cámaras, cinco camionetas con personal operativo 24/7, cinco motocicletas y apoyo permanente de agentes metropolitanos.

Antes del atentado, comerciantes habían denunciado que recibieron panfletos con amenazas para exigirles una "colaboración" a cambio de dejarlos trabajar en paz. Esos mensajes fueron atribuidos a la organización criminal Los Lobos.