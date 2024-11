Aquiles Álvarez insulta y amenaza al periodista Diego Arcos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el periodista deportivo, Diego Arcos, protagonizaron un cruce de mensajes en X.

El pleito comenzó el 23 de noviembre, cuando Álvarez respondió una publicación de Arcos del lunes 18. Él compartió una imagen de un vehículo donde se vendían camisetas piratas de la Selección del Ecuador, un día antes del partido con Colombia. "Piratería ambulante", escribió el comunicador.

El Alcalde respondió: "El país en la m sin poder llevar el pan a la casa y este señor sufriendo por estupideces. Es campeón para sufrir Mr. Arcos".

Fue por esta publicación que el periodista deportivo decidió compartir mensajes en los que el actual alcalde de Guayaquil lo insulta y amenaza. "Escribes huevadas, respeta pedazo de cojudo", le escribe Álvarez. Esto, con respecto a un texto del periodista en el que hace observaciones a la dirigencia de Barcelona S.C.

Por eso, Álvarez agregó "que si te metes con mi hermano, te parto la trompa. De frente te digo, yo no ando con huevadas. Te voy a ver sin problemas. Más respeto, pendejo".

Arcos respondió: "Señor alcalde, tiene una ciudad maravillosa para luchar por ella y está en esa tarea, sugiero se dedique a seguir en su lucha. Si recuerda cuando me llamó a ser parte de su equipo y me dijo que quería a los mejores. Mantenga esa ruta y no insulte gente, como a mí, por exponer pensamientos, le deseo lo mejor hoy y siempre y espero dosifique sus malas reacciones".

La discusión no terminó ahí. Álvarez agradeció que Arcos no fuera parte de su equipo. "Guayaquil no es para flojos", agregó.