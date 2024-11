Los cortes de luz apagaron las ventas de La Bahía, el corazón comercial de Guayaquil

El corazón comercial de Guayaquil está apagado. Dos meses de cortes de energía no solo han dejado a los casi 10 mil pequeños y grandes comerciantes de La Bahía sin electricidad, al también provocar que la mayoría no tenga ventas.

El característico dinamismo del sector se acaba a las 17:00 con el apagón, con el sonido del cierre de las puertas enrollables de más de 4 000 módulos.

Están obligados a terminar la jornada dos horas antes de lo habitual, pues sin energía, todo empieza a oscurecer y se vuelve peligroso.

"Ya no tenemos para invertir, no tenemos muchas veces para pagar. Inclusive, tuve que sacar dos empleados porque ya no me alcanza, ahora esos puestos los ocupo yo", afirmó Lucía Peña, del frente único de organizaciones de La Bahía.

Para estas fechas, Lucía ya había adquirido al menos 30 mil camisetas navideñas, ahora sólo pidió 5 000 , porque no tiene ningún pedido.

La víspera de navidad es la más esperada en La Bahía, porque sostiene gran parte del siguiente año. José Correa, de la asociación de comerciantes 3 de Enero, afirma que la situación se ha vuelto crítica.

"Si se vendían seis piezas diarias, ahora se vende una o nada", afirmó.

Muchos de los 5 000 locales mayoristas que adquirieron generadores los encienden a partir de las 18:00, pero el ruido ocasiona problemas. Es ensordercedor, aplaca los gritos de cualquier comerciante, y ahuyenta a los clientes, pues los aparatos también provocan que exista un intenso olor a combustible.

A las 18:30, La Bahía ya es penumbra. Los que venden tecnología no tienen cómo probar sus artículos, los que venden medicinas cierran porque en su sector, que está en un callejón, no se atreve a entrar nadie a oscuras.

Los comerciantes piden la revisión de los horarios de los cortes de energía de cara a diciembre en las 14 hectáreas de la bahía, para disminuir el golpe económico.