El dirigente indígena Apawki Castro presentó acción de protección por congelamiento de su cuenta bancaria

Apawki Castro, coordinador de Pachakutik Cotopaxi, presentó este 7 de octubre una acción de protección con medidas cautelares por el congelamiento de su cuenta bancaria.

Esto sucedió luego de que la Conaie convocó a un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel. También le ocurrió lo mismo a otros dirigentes indígenas, como al mismo Marlon Vargas.

Castro considera que es víctima de una "persecución política" e "intimidación" por ser una "voz crítica" contra el gobierno de Daniel Noboa, porque además del congelamiento de su cuenta bancaria, enfrenta la apertura de investigación penal por el presunto delito de instigación.

El dirigente indígena tiene como abogado a Washington Andrade, quien considera que esas acciones buscan "criminalizar la protesta social y el derecho a la resistencia".

Ecuador cumple este martes el día 16 de paro nacional convocado por la Conaie, que exige al Gobierno el regreso del subsidio al diésel y la reducción del IVA al 12 %. Sin embargo, los dos bandos no han dado indicios de diálogo para terminar con las protestas.

