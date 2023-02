Aparicio Caicedo, mano derecha de Lasso, renuncia al cargo de consejero presidencial

Luego de los agradecimientos y al final de la misiva, el exfuncionario deja claro que tendrá cercanía con Lasso: "No significa que me aleje de nuestro proyecto común", dice Caicedo, quien además era amigo personal del Primer Mandatario y mano derecha desde antes de que fuera electo.

La renuncia se da luego del fracaso en el referéndum que presentó el Gobierno y en el que en gran medida habría sido uno de los impulsadores.

La victoria del 'No', provocó que el Primer Mandatario convoque a un acuerdo nacional que no ha sido bien visto por la oposición. Eso, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral todavía recuenta votos y no oficializa los resultados.

La Secretaría de Comunicación confirmara un evento para la posesión de nuevas autoridades, para esta tarde, entre las que saldría el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez y sería reemplazado por Henry Cucalón.